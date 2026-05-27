MILANO (ITALPRESS) – Sul Pnrr “non è stato ovviamente un cammino semplice, però abbiamo rispettato la tabella di marcia e oggi possiamo rivendicare con un pizzico di orgoglio che siamo stati all’altezza del compito”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio per l’evento “L’Italia del Pnrr” in corso a Milano. “Grazie all’impegno corale del sistema Italia, dei ministeri, delle amministrazioni centrali, delle regioni, delle province, dei comuni e dei soggetti attuatori, siamo riusciti in questi anni a tenere sempre il passo – ha spiegato la premier – È così che l’Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell’attuazione”. Secondo Meloni, si tratta di “un primato testimoniato dai numeri che abbiamo maturato finora e che continueranno a crescere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi: 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione”.

Sull’attuazione del Pnrr “ora non ci rimane che fare l’ultimo miglio, probabilmente il più impegnativo, ma come accade anche nello sport, questo è il momento decisivo nel quale bisogna dare il massimo e spingere il più possibile sulla realizzazione perché il traguardo è in vista e manca davvero pochissimo per tagliarlo. Agli italiani avevamo promesso che avremmo prima migliorato il Pnrr e poi lo avremmo attuato passo dopo passo, ed è quello che abbiamo fatto senza fermarci mai, neanche davanti agli imprevisti più grandi. Per noi gli impegni con i cittadini vanno rispettati sempre. Il Pnrr non è qualcosa di astratto, quindi grazie del lavoro che abbiamo fatto e grazie soprattutto del lavoro che continueremo a fare per vincere questa sfida”, ha aggiunto.

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