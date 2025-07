Fiamingo “Obiettivo Los Angeles, pronta a sposare il mio Greg”

TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – “Paura no, però non nascondo che ero un po’ tesa per questo girone. Non ne facevo da molto tempo e non li amo in generale. Sono un po’ diesel, di solito inizio a carburare dopo, però sono scesa in pedana decisa e non mi ero portata nemmeno il classico panino perché volevo finire la gara entro mezzogiorno. Volevo usare il girone come riscaldamento, se arrivano tutte vittorie serve a rompere il ghiaccio”. Passata indenne tra le forche caudine delle qualificazioni, Rossella Fiamingo è pronta domani a lottare da leonessa vera anche in questo Mondiale di Tbilisi, il decimo di una sua grande carriera che l’ha vista mettere in bacheca due titoli iridati individuali. “Nella spada ci vuole concentrazione massima dal primo assalto perché chiunque può andare avanti, però spero che l’esperienza e gli allenamenti fatti quest’anno, più duri del solito, mi portino a fare una bella gara, sono ottimista – spiega la 34enne catanese dei carabinieri, oro con la squadra alle Olimpiadi di Parigi – In questo momento la scherma è tanto fisica e geograficamente molto variegata, oggi c’è Hong Kong molto forte, stanno crescendo le americane… Adesso c’è tanta Europa ma non solo, per questo ho aumentato il mio lavoro”.

A seguirla, da due anni a Roma, è il maestro Daniele Pantoni, con cui si è rimessa in gioco anche per Tbilisi: “Se sono venuta qui ed ho deciso di ricominciare è perché voglio una medaglia. Non so se ci riuscirò quest’anno, ma l’obiettivo è questo”. L’altro, a gittata più lunga, è l’Olimpiade di Los Angeles, l’ennesimo traguardo importante prima di chiudere l’attività agonistica. “Ma bisogna sempre pensare di anno in anno e stare sul pezzo, cercando di conquistare più cose possibili. Forse in questo negli anni precedenti ero meno decisa ma adesso, sapendo che magari prima o dopo Los Angeles smetterò, voglio dare il tutto per tutto in ogni momento”. Al dopo, Fiamingo ancora non vuole pensare: “Ho un diploma in pianoforte e una laurea in dietistica, quindi su un piano B o C rifletterò solo dopo Los Angeles. Magari verrà fuori anche un piano D…”. Di certo, la campionessa siciliana è pronta a dire sì al suo compagno, il fuoriclasse del nuoto Gregorio Paltrinieri, con cui convive nella capitale formando una delle coppie più belle del mondo dello sport: “Il matrimonio però lo richiede l’uomo, non la donna. La donna è quella che porta in chiesa e obbliga, ma io non voglio farlo. Io aspetto… Se Greg mi chiamasse e mi chiedesse di sposarlo anche dopodomani, sarei pronta”.

Al momento, però, anche SuperGreg sembra focalizzato al massimo sulla sua carriera agonistica. “A Singapore speravo facesse le gare in piscina, c’era qualche dubbio perché prima c’erano le prove di fondo, poi si è rotto anche il dito… Quando mi ha chiesto cosa pensassi, gli ho detto di fare ciò che lo rende felice. Io però tifo per la piscina e secondo me l’anno prossimo farà gli Europei”. Anche Paltrinieri non lesina consigli alla spadista etnea: “Mi piace quando me ne dà, su approccio e gare cerco sempre un suo appoggio. Non mi piace quando diventa troppo tecnico, perché ormai è appassionatissimo”. Da veterana azzurra, Fiamingo in Nazionale respira negli ultimi anni un’aria più tranquilla: “Siamo serenissime, mi piace coccolare le mie compagne di squadra. Nelle gare c’è rivalità ma al di fuori siamo tutti sereni, non c’è quel carattere particolare… In generale, in tutte le armi c’è un’aria più rilassata”. Fiamingo, infine, si sofferma sul via libera della Fie ad atleti russi e bielorussi al primo Mondiale organizzato dalla Georgia: “Per me è sport e bisogna andare un po’ oltre. Adesso ci sono, e se le incontreremo in qualche modo faremo”.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).