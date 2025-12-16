Fiaip, costituito l’Ufficio legislativo e Public Affairs: Gian Battista Baccarini coordinatore

ROMA (ITALPRESS) – Il Comitato Esecutivo FIAIP, in attuazione del programma congressuale approvato, ha deliberato la costituzione dell’Ufficio legislativo e Public Affairs della Federazione, affidandone il coordinamento a Gian Battista Baccarini, già presidente FIAIP.

La decisione si inserisce nel percorso di rafforzamento dell’azione sindacale e istituzionale della Federazione, con l’obiettivo di presidiare in modo strutturato i processi normativi che incidono sul settore immobiliare e sull’attività professionale degli agenti immobiliari.

“La costituzione dell’Ufficio legislativo e Public Affairs – dichiara Fabrizio Segalerba, presidente FIAIP – è una scelta coerente con il programma congressuale, la volontà di consolidare ulteriormente il dialogo istituzionale e promuovere le istanze della categoria presso le sedi politiche, economiche e sociali del Paese. L’obiettivo è dotare la Federazione di uno strumento stabile di analisi e supporto, a favore degli associati”.

Nel suo incarico, Gian Battista Baccarini svolgerà un ruolo di consulenza e sostegno all’azione della Presidenza e del Comitato Esecutivo, condividendo le competenze maturate negli anni all’interno della Federazione. “Metterò a disposizione la mia esperienza in un ruolo di supporto e consulenza, operando in raccordo con la Presidenza e con gli organi federativi, che ringrazio per la fiducia”, commenta Baccarini.

L’Ufficio legislativo opererà, sotto la direzione dell’Ufficio di Presidenza Nazionale, contribuendo al dialogo con le istituzioni sui principali temi normativi di interesse per la categoria.

-Foto ufficio stampa Fiaip-

(ITALPRESS).