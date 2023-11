TAORMINA (ITALPRESS) “Per il Ponte sullo Stretto stiamo lavorando attraverso un ponte istituzionale, e la sinergia tra me e Schifani è un patto di unità di intenti tra le Regioni Sicilia e Calabria che vogliono entrambe raggiungere l’obiettivo di questa fondamentale infrastruttura”. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, al meeting “Etna23” di Forza Italia, a Taormina. “Forza Italia – ha detto Occhiuto – sta vivendo una fase davvero unica, che nemmeno il presidente Berlusconi ha avuto modo di poter vivere, perchè ci troviamo a poter presidiare un terreno politico enorme e dobbiamo ambire a diventare forza politica maggioritaria. Ci davano per morti, eppure abbiamo avuto 100 mila adesioni e nelle regioni c’è una struttura che può far crescere il partito. Alle Europee andremo bene se facciamo buone liste avremo un buon risultato. C’è un humus favorevole ad aderire e partecipare. La nostra classe dirigente sta dimostrando che siamo radicati e che siamo ancora protagonisti. La storia ci pone davanti a un bivio. Dobbiamo decidere se mitigare e frenare la nostra ambizione e accontentarci di sopravvivere o ragionare in prospettiva e alzare l’asticella e tornare ad essere partito maggioritario. A Paestum ho detto e lo ripeto a Taormina, che Forza Italia deve dire le cose che Lega e Fratelli d’Italia non possono dire. Un esempio? Il tema dei diritti civili. Ci sono 20enni che non vogliono votare centrosinistra ma che possono trovare in noi degli interlocutori. Berlusconi era legato ai valori del centrodestra ma senza rinunciare mai alla vocazione liberale”. (ITALPRESS)

Foto: Italpress