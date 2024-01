BARI (ITALPRESS) – Vittorio Zizza, 57 anni, già Senatore della Repubblica e Sindaco di Carovigno, è il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ferrovie Appulo Lucane.

Lo ha nominato oggi l’Assemblea dei Soci riunitasi al MIT. Subentra a Rosario Almiento.

Nel nuovo Cda, che resterà in carica per i prossimi 5 anni, sono stati nominati anche Rosella Di Tullio, 53 anni, originaria di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, e Gioacchino Allegretti, 51 anni, originario di Terlizzi, in provincia di Bari.

“Ringrazio il Ministro Matteo Salvini per la fiducia accordatami – dichiara il Presidente Zizza – sono onorato di guidare un’Azienda che negli ultimi anni si è contraddistinta per innovazione ed efficienza. Metterò a disposizione tutta la mia esperienza imprenditoriale ed amministrativa per vincere le tante sfide che ci attendono”.

– Foto: ufficio stampa Ferrovie Appulo Lucane –

(ITALPRESS).