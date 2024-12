PORDENONE (ITALPRESS) – “Il 13 agosto 2025 Udine ospiterà la Supercoppa europea di calcio. Un evento importantissimo, che nella scorsa edizione è stato seguito da oltre 22 milioni di telespettatori, porrà il Friuli Venezia Giulia sotto i riflettori di tutto il mondo. Questo è il frutto di un lavoro di squadra che abbiamo portato avanti in questi mesi assieme a Uefa, Figc e Udinese calcio e Comune di Udine, ai quali rivolgo un sentito ringraziamento. Vogliamo sfruttare al massimo la visibilità che queste grandi manifestazioni sono in grado di offrire per far conoscere sempre di più la nostra regione su scala globale”.

Sono le parole con cui il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha annunciato l’ufficialità dell’assegnazione a Udine della Supercoppa europea 2025, l’incontro a cui partecipano ogni anni le due squadre vincitrici dell’ultima edizione di Champions League ed Europa League.

Alla conferenza stampa svoltasi oggi a Pordenone, a cui ha partecipato anche l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, Fedriga ha spiegato come la macchina organizzativa dell’evento sia già partita, “con l’intento di creare anche iniziative collaterali che possano ulteriormente amplificare la portata di questo straordinario appuntamento”. L’assessore Bini ha sottolineato come il Friuli Venezia Giulia si dimostri, ancora una volta, “capace di promuovere la propria immagine attraverso i grandi eventi, raggiungendo un amplissimo bacino di utenza. Il fatto che l’Uefa abbia scelto Udine e non una capitale europea per la Supercoppa – ha osservato l’esponente della Giunta – premia la qualità delle nostre strutture, la centralità logistica del territorio e l’esperienza maturata in questi anni nell’organizzare manifestazioni di questa portata. Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio”.

Come ha spiegato Bini, in occasione della Supercoppa sarà previsto l’allestimento di diversi fan villages “non solo a Udine, ma anche in molti altri luoghi di interesse della regione.

Sarà una grande festa per tutti, una nuova cartolina di promozione internazionale per l’intero territorio regionale”.

