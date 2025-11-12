Fastidio al polpaccio destro, Cambiaghi lascia il ritiro della Nazionale

FIRENZE (ITALPRESS) – L’esterno offensivo Nicolò Cambiaghi ha accusato nelle scorse ore un fastidio muscolare al polpaccio destro e non sta svolgendo l’allenamento con la Nazionale italiana a Coverciano. Cambiaghi in mattinata lascerà il Centro tecnico federale e tornerà a disposizione del Bologna.

Oggi effettuerà allenamento personalizzato di recupero Calafiori, che si trascina da tempo un fastidio all’anca. Gli azzurri sono nel frattempo su uno dei terreni di gioco di Coverciano per l’allenamento di rifinitura pre gara contro la Moldova, in programma domani sera.

Al momento non verrà chiamato nessuno al posto di Cambiaghi. Lo ha precisato la FIGC.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).