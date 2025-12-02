ROMA (ITALPRESS) – Giorni di festa e di “promozioni” per Leonardo Fornaroli. Il pilota emiliano-romagnolo, 20enne di Piacenza, dopo essersi laureato campione del mondo di Formula 3 lo scorso anno, si è concesso domenica il bis, questa volta vincendo il Mondiale di Formula 2, con una gara di anticipo, e adesso è entrato a far parte del programma di sviluppo dei piloti McLaren.

“Sono incredibilmente orgoglioso di partecipare a questo programma dopo un altro anno di successi in pista. Vincere sia il titolo FIA di Formula 3 che quello di Formula 2 sono stati passi importanti nel mio percorso: sono motivato a fare il passo successivo nel mio sviluppo attraverso il programma McLaren, mentre lavoro verso il mio obiettivo finale di correre al massimo livello”, ha scritto sui social Fornaroli. “Sono molto grato a McLaren per questa opportunità e ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto durante tutta la mia carriera. Non vedo l’ora di iniziare e lavorare a stretto contatto con il resto della squadra”, ha aggiunto l’italiano, pronto a “sposare” la scuderia inglese.

