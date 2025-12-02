MILANO (ITALPRESS) – La Red Bull ha annunciato che Isack Hadjar si unirà a Max Verstappen per formare la coppia di piloti del team per la stagione 2026. Hadjar, che ha compiuto 21 anni a settembre, ha impressionato nella sua stagione d’esordio in Formula 1 con la Visa Cash App Racing Bulls, coronata dal podio del Gran Premio d’Olanda. L’arrivo di Hadjar porta la scuderia a salutare Yuki Tsunoda, in sella nella famiglia Red Bull dal 2019, dopo oltre cento gare, anche se rimarrà assumendo il ruolo di Test e Reserve Driver Red Bull per il 2026.

“Yuki corre con i colori Red Bull da sette anni e ho avuto il piacere di lavorare con lui in entrambi i team Red Bull. Durante le sue cinque stagioni finora in Formula 1, Yuki è maturato diventando un pilota completo. Tutti nel paddock concordano sul fatto che è impossibile non voler bene a Yuki: la sua personalità è contagiosa e lui è diventato una parte speciale della famiglia Red Bull. A nome di tutti in Red Bull, lo ringrazio per quanto ha dato finora: sappiamo che offrirà un supporto inestimabile ai progetti 2026″ le parole di Laurent Mekies, CEO e Team Principal di Oracle Red Bull Racing. Per quanto riguarda Isack, nella sua prima stagione in F1 ha dimostrato grande maturità e un’eccellente capacità di apprendimento. Soprattutto, ha mostrato la velocità pura che è il requisito numero uno in questo sport. Crediamo che Isack possa crescere accanto a Max e creare magia in pista”.

“Sono molto grato a Oracle Red Bull Racing per avermi dato l’opportunità e la fiducia di correre al massimo livello della Formula 1. Dopo tutto il lavoro svolto da quando sono entrato nel Junior Team, è una soddisfazione enorme. Ho vissuto molti alti e bassi nella mia carriera, e loro hanno continuato a credere in me e a spingermi. Mi sento pronto per il passaggio in Oracle Red Bull Racing, e sono felice e orgoglioso che anche loro la pensino così. È un’opportunità straordinaria: lavorare con i migliori e imparare da Max è qualcosa che non vedo l’ora di fare” le parole di Isack Hadjar.

