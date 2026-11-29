ROMA (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio del Qatar 2026 di Formula 1 e conquista la sua decima vittoria in carriera. Il neo-campione del mondo precede con un margine di oltre 30” l’altra Mercedes di George Russell, vittima di problemi sulla sua monoposto; completa il podio la McLaren di un ottimo Oscar Piastri, che entra in top 3 per la seconda gara di fila.

Max Verstappen, a bordo della sua Red Bull, recupera due posizioni rispetto alla griglia di partenza, ma deve accontentarsi di un quarto posto davanti a Lando Norris. Per l’olandese, dunque, si interrompe la serie di nove podi consecutivi.

Giornata amara per la Ferrari con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che chiudono rispettivamente in sesta e settima posizione. Isack Hadjar, dopo un ottimo sabato di qualifiche, scivola all’ottavo posto; completano la top 10 la Racing Bulls di Liam Lawson e l’Audi di Gabriel Bortoleto.

La prossima settimana andrà in scena il gran finale di stagione ad Abu Dhabi.

“La macchina era irreale, il passo era incredibile soprattutto con l’aria pulita. È stato un vero piacere, è stata la miglior macchina di tutta la stagione. Sono fiero di tutto il team per il lavoro svolto, ma mi dispiace per George. Sarebbe stata una bella battaglia tra di noi”. Lo ha detto il pilota della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, in seguito al trionfo nel Gran Premio del Qatar 2026 di Formula 1. “Stiamo cercando di aiutare George per il suo campionato, ero disposto a restituirgli la situazione. Il team, però, ha detto che andava bene così e sono andato avanti”, ha aggiunto il neo-campione del mondo, alla sua decima vittoria in carriera.

“L’ultimo stint è stato buono, meglio del previsto. Non ci aspettavamo di essere competitivi, dobbiamo analizzare i dati. Dovevamo trovare delle soluzioni, sono contento di aver fatto il mio”. Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc, ai microfoni di Sky Sport, dopo il settimo posto nel Gran Premio del Qatar 2026 di Formula 1. “Oggi il secondo posto nella classifica costruttori era la cosa più importante. Penso che guardando tutta la stagione, finire secondi tra in classifica non è male. Non possiamo essere soddisfatti, l’obiettivo è vincere il Mondiale e siamo lontani da questo. Spero di ritrovare un buon passo ad Abu Dhabi per finire nel modo giusto”, ha aggiunto il monegasco.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1h23’58″209 alla media di

220.514 km/h

2. George Russell (Gbr) Mecedes a 31″476

3. Oscar Piastri (Aus) McLaren a 33″017

4. Max Verstappen (Ned) Red Bull a 34″254

5. Lando Norris (Gbr) McLaren a 39″131

6. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari a 57″518

7. Charles Leclerc (Mon) Ferrari a 58″001

8. Isack Hadjar (Fra) Red Bull a 59″323

9. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls a 1 giro

10. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi a 1 giro

Giro più veloce: Andrea Kimi Antonelli (Ita), Mercedes (37°), in

1’25″407 alla media di 228.416 km/h.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).