MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Lando Norris su McLaren vince la Sprint Race del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di F1 2025. Grande caos in pista con gara iniziata in condizioni bagnate e finita con gomme da asciutto. Scelta giusta della Ferrari, che ferma subito un Lewis Hamilton in enorme difficoltà con le intermedie e permette al pilota britannico di conquistare un ottimo terzo posto. Seconda posizione per Oscar Piastri.

Fortunate entrambe le McLaren, che sono riuscite a effettuare il pit stop sotto Safety Car, dopo gli incidenti di Carlos Sainz e Fernando Alonso, senza la quale sarebbero scivolate ai margini della top ten. Sfortunato Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), partito dalla pole e alla fine decimo dopo essere stato colpito in corsia box da Max Verstappen (Red Bull), poi penalizzato di dieci secondi per unsafe release e 17° al traguardo.

Nel valzer dei pit stop ne esce alla grande Alexander Albon, che risale fino al quarto posto con la sua Williams. Limita i danni George Russell (Mercedes), che chiude in quinta posizione davanti a Lance Stroll (Aston Martin), bravo a districarsi nelle condizioni miste di Miami. A punti anche Liam Lawson (Racing Bulls) e un super Oliver Bearman, partito 20° con la sua Haas e al traguardo ottavo. Non ha preso parte alla sprint Charles Leclerc con l’altra Rossa, dopo essere finito a muro durante la ricognizione. La gara è terminata in regime di Safety Car.

L’ORDINE DI ARRIVO DELLA SPRINT RACE

IN AGGIORNAMENTO

Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Alexander Albon (Williams) George Russell (Mercedes) Lance Stroll (Aston Martin) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Yuki Tsunoda (Red Bull) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hulkenberg (Kick Sauber) Isack Hadjar (Racing Bulls) Esteban Ocon (Haas) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Jack Doohan (Alpine) Max Verstappen (Red Bull)

OUT Fernando Alonso (Aston Martin)

OUT Carlos Sainz (Williams)

OUT Charles Leclerc (Ferrari)

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).