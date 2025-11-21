F1, GP Las Vegas: Norris è il più veloce nelle libere, bene Leclerc

LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – Lando Norris si prende la scena nel venerdì delle libere del Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo appuntamento del Mondiale di F1. Il pilota della McLaren fa segnare il miglior tempo di giornata nella seconda sessione in 1’33″602, sessione non ancora indicativa di quello che potrebbe essere l’andamento del weekend a causa di problemi di sicurezza legati a un tombino (come nel 2023), che ha portato a due bandiere rosse e alla chiusura anticipata della sessione stessa.

Ad ogni modo, Norris ha chiuso davanti ad Andrea Kimi Antonelli su Mercedes (+0″029), terzo Charles Leclerc a 0″161. Il monegasco della Ferrari era stato il più veloce nella sessione mattutina fermando il cronometro a 1’34″802, precedendo Alexander Albon (Williams) di 0″166 e Yuki Tsunoda (Red Bull) di 0″269.

Nel pomeriggio, però, ha dovuto anche fare i conti con un sospetto problema al cambio, fermandosi in pista a pochi minuti dal termine della sessione. In difficoltà Lewis Hamilton con l’altra Rossa: undicesimo nelle FP1, decimo nelle FP2 alle spalle di Max Verstappen. Venerdì complicato anche per Oscar Piastri, che nella prima sessione strappa solo l’ottavo crono mentre qualche ora più tardi conclude quattordicesimo.

RISULTATI E TEMPI PRIMA SESSIONE DI LIBERE

1. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’34″802

2. Alexander Albon (Tha) Williams 1’34″968

3. Yuki Tsunoda (Jpn) Red Bull 1’35″071

4. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’35″109

5. Carlos Sainz (Esp) Williams 1’35″179

6. Lando Norris (Gbr) McLaren 1’35″258

7. Isack Hadjar (Fra) Racing Bulls 1’35″299

8. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’35″450

9. George Russell (Gbr) Mercedes 1’35″534

10. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1’35″538

RISULTATI E TEMPI SECONDA SESSIONE DI LIBERE

1. Lando Norris (Gbr) McLaren 1’33″602

2. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1’33″631

3. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’33″763

4. Nico Hulkenberg (Ger) Kick Sauber 1’33″879

5. Isack Hadjar (Fra) Racing Bulls 1’33″893

6. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 1’33″901

7. George Russell (Gbr) Mercedes 1’34″037

8. Alexander Albon (Tha) Williams 1’34″067

9. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’34″105

10. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’34″127

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).