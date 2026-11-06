SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli, fresco di vittoria del titolo Mondiale, fa segnare il miglior tempo in 1’10″763 nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile 2026 di Formula 1. Il pilota bolognese della Mercedes, nella terra del suo idolo Ayrton Senna, precede la McLaren del britannico Lando Norris di +0″253 e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen di +0″259.

Quarto crono per l’altra Mercedes di George Russell (+0″273), che si piazza davanti alla McLaren di Oscar Piastri, il quale chiude a +0″321 dal compagno di squadra. Deludono le due Ferrari di Lewis Hamilton (+0″450) e Charles Leclerc (+0″720), che sono rispettivamente sesto e settimo.

Il padrone di casa Gabriel Bortoleto, a bordo della sua Audi, conferma le buone indicazioni delle FP1 firmando l’ottavo tempo davanti ad Isack Hadjar (Red Bull) ed Oliver Bearman (Haas).

Domani, sabato, si scenderà in pista alle 15:30 per le FP3, mentre alle 19 prenderanno il via le qualifiche.

I MIGLIORI TEMPI DEL VENERDI

1a sessione

1. Lando Norris (Gbr) McLaren in 1’11″717

2. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1’11″799

3. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’11″953

4. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’12″041

5. George Russell (Gbr) Mercedes 1’12″103

6. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 1’12″156

7. Gabriele Minì (Ita) Alpine 1’12″569

8. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 1’12″614

9. Franco Colapinto (Arg) Alpine 1’12″654

10. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 1’12″715

2a sessione

1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes in 1’10″763

2. Lando Norris (Gbr) McLaren 1’11″016

3. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’11″022

4. George Russell (Gbr) Mercedes 1’11″036

5. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’11″084

6. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’11″213

7. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’11″483

8. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 1’11″780

9. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 1’11″839

10. Oliver Bearman (Gbr) Haas 1’11″991

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).