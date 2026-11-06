Mezzogiorno di fuoco tra Allegri e Gattuso, esame Como per l’Inter

di Enrico Currò

MILANO (ITALPRESS) – Per Allegri e Gattuso è cruciale il duello all’ora di pranzo della domenica al Maradona. Sette anni e mezzo fa, quando si affrontarono per l’ultima volta da allenatori, il 2-1 della Juventus sul Milan pareva la certificazione di un dominio: era la quinta vittoria in 5 partite per il tecnico più scafato contro il suo ex calciatore, avvolto in una specie di sortilegio. Sembra passato un secolo. Il dato di partenza è capovolto. La Lazio, prima in classifica da sola, in 10 giornate ha accumulato esattamente il doppio dei punti del Napoli: 28 contro 14. E Gattuso non solo ha in mano il destino di Allegri (assediato secondo radiomercato dalle ombre di Pioli, Thiago Motta, Montella e Conceiçao e indebolito dalle batoste in Champions League e dal malumore dei giocatori in ritiro forzato), può anche prendersi la rivincita su De Laurentiis, che non apprezzò il lavoro del mister attualmente al comando del campionato.

Il passaggio napoletano del riabilitato Ringhio Star (copyright di ADL stesso) fu assai meno negativo di quanto sia stato successivamente descritto: una Coppa Italia vinta e una qualificazione alla Champions sfumata negli ultimi minuti di un campionato giocato durante la pandemia nel San Paolo vuoto.

Per sinistra coincidenza, la Lazio in casa gioca sempre nell’Olimpico semideserto per la protesta contro il presidente Lotito e gli ultrà laziali sono più numerosi in trasferta. Ma a Napoli non saranno i tifosi a scendere in campo. Gattuso, che ha scavalcato l’ostacolo Cagliari grazie alle staffette nella ripresa, è obbligato a cambiare formazione dall’infortunio di Zaccagni. Il centravanti ritrovato Pinamonti fa traslocare Noslin all’ala sinistra, mentre i dubbi sul recupero di Tavares tengono in preallarme Pedraza come terzino sinistro. Le scelte di Allegri saranno più tormentate, a cominciare dal dubbio tattico sulla difesa a 3, protetta dalla mediana Anguissa-Gilmour-Mc Tominay.

I tormenti di Chivu, più che all’evidente necessità di schierare i migliori e la coppia di punta Thuram-Pio Esposito, sono invece legati al doppio volto dell’Inter, rianimata dall’Europa dopo il tonfo nel derby cittadino che le ha fatto smarrire il primato in serie A. La attende un altro derby – lombardo questo – con l’avversaria più fastidiosa, quarta in classifica e assai rampante: in Champions il Como ha annientato il Lens a domicilio, tamponando l’emorragia di punti che relega al momento la serie A in ottava posizione nel ranking stagionale Uefa. La squadra apparentemente più esterofila, con Nico Paz e Douvikas scatenati, difende il calcio italiano anche in Nazionale, viste le convocazioni di Mancini, con Ricci, Liberali e Cassano a compensare l’assenza di Kean.

Il masochismo della Roma di Gasperini in coppa, con la sconfitta di Manchester fotocopia di quella col Real Madrid in quanto a trama, col doppio vantaggio sperperato nel finale, impone immediata riabilitazione: il trio Soulè-Mora-Malen è pronto. L’ex romanista Aquilani è a dir poco abbacchiato: 4 sconfitte consecutive con 16 gol incassati e Berardi indisponibile. La sua panchina in teoria non traballa, ma la pratica dice che una disfatta all’Olimpico può essere fatale.

Respira Spalletti, che ha incassato la fiducia del dg Carnevali. La vittoria olandese in Europa League, con Koopmeiners profeta in patria, permette alla Juventus di giocare con maggiore autostima in casa della Fiorentina. Vanoli, rincuorato dal 4-2 di Reggio Emilia, confida che gli stimoli di un confronto classico spingano Mastantuono a mostrare il meglio del repertorio.

L’autocelebrazione di Cardinale, azionista di maggioranza americano del Milan, aveva toccato picchi hollywoodiani per il trionfo con l’Inter. Poi, nell’altalena dell’umore, la squadra ha esibito inspiegabile depressione in Europa League, lasciandosi sbeffeggiare a San Siro dagli ungheresi del Ferencvaros. La mette alla prova a Marassi il Genoa, fresco della terza vittoria di seguito: l’ex milanista El Shaarawy conta di ottenere da De Rossi l’occasione di serpeggiare tra fascia e trequarti. Amorim si affida all’usato sicuro: Modric-Rabiot-Pulisic, più Moreira per le digressioni in slalom.

Sarri è appeso all’esito dell’altro derby di Lombardia, anche se non è detto che gli eventuali 3 punti a Monza, dove non smette di segnare Varela (convocato nel Portogallo dopo l’addio di Cristiano Ronaldo), possano salvargli il posto. L’estro di De Ketelaere, che fin qui lo ha dispensato con parsimonia, è l’appiglio più concreto.

Abate s’inalbera, quando sente dire che il Torino è fragile, Di Francesco un po’ meno, se gli parlano delle recenti delusioni del Lecce. Sintesi: Adams e Simeone sono gli incubi di Falcone, N’Dri prepara il contropiede.

Parma-Bologna collauda le strategie di due allenatori che hanno fatto cambiare marcia a giocatori spaesati, prima del loro arrivo. Gilardino si coccola il neoazzurro Lontani e Keita, Palladino punta su Bernardeschi e Cambiaghi e invita a Casteldebole e al Dall’Ara il bolognese del momento, il campione della Formula Uno Kimi Antonelli.

La pole position, a Cagliari, è del Frosinone. Pisacane è confortato dai progressi con la Lazio, ma Alvini, contrariato per l’infortunio del goleador Raimondo, è esaltato dall’imprevedibile sesto posto in classifica. Da una parte Maldini, accantonato da Mancini, e dall’altra Calò, che sperava nella chiamata, vogliono convincere il ct a prenderli in considerazione.

La sosta non sarà riservata solo alla Nazionale. La campagna elettorale è nel pieno, con i programmi di Malagò e Galliani per la presidenza della Figc. Al voto la serie A avrà un peso più rilevante del solito.

-Foto IPA Agency-

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