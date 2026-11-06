ROMA (ITALPRESS) – Com’era nell’aria ormai da tempo, la lunga e proficua collaborazione fra Jannik Sinner e Darren Cahill arriva al capolinea. È lo stesso campione altoatesino ad annunciarlo in un video sui social. “Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2022, ero solo un ragazzo di vent’anni con un sacco di domande. Non mi hai mai dato tutte le risposte: mi hai aiutato a trovarle da solo. Sei arrivato come uno dei miei allenatori. Molto rapidamente, sei diventato molto più di questo. Una persona di cui fidarmi, qualcuno su cui poter contare. Un amico, un mentore”.

Sinner ripercorre le tappe di un cammino che nel giro di pochi anni gli ha permesso di diventare uno dei migliori giocatori del circuito. “Il primo Slam, il numero uno del ranking: ce l’abbiamo fatta”, ricorda il 25enne di San Candido, che è riuscito a trattenere Cahill al suo fianco oltre il previsto: “Mi avevi detto che ti saresti fermato dopo il 2024 e, in qualche modo, sembrava non riuscissi a liberarmi di te. Ma i trofei non sono ciò che ricorderò di più. È tutto ciò che c’è attorno. Le lunghe ore sui campi di allenamento, i voli, le cene, le risate. Persino i giorni in cui tutto sembrava pesante: tu c’eri per ognuno di quei momenti. Ho sempre saputo di essere in buone mani. E non solo io: con te eravamo più di una squadra”

“Mi hai insegnato tanto – gli riconosce Sinner – che il tennis è importante, ma non è tutto, che essere un buon giocatore inizia dall’essere una brava persona, e che le cose complicate possono essere semplici. Spero di averti insegnato qualcosa anch’io”. “Mi mancherà alzare lo sguardo dopo un punto importante e vederti nel mio box – confessa ancora Sinner – Questa stagione non si è conclusa come avremmo voluto, ma questo non cambia ciò che abbiamo fatto, né ciò che quest’anno ha significato per me. Grazie di tutto, amico mio. È stato un privilegio”.

“Lavorare con Jannik è stato un onore e un privilegio speciale. È un ragazzo straordinario e un campione umile e dedito al lavoro, di cui tutti siamo incredibilmente orgogliosi”. Sono le parole di Darren Cahill. Lavorando al fianco di Simone Vagnozzi, il coach australiano ha svolto un ruolo fondamentale nella scalata dell’azzurro ai vertici del tennis mondiale. La loro collaborazione ha portato Sinner a conquistare cinque titoli del Grande Slam e due Atp Finals, oltre a completare il Career Golden Masters, vincendo tutti e nove i tornei ATP Masters 1000. Nel giugno 2024 ha inoltre raggiunto per la prima volta il numero uno del ranking mondiale: traguardi che testimoniano anni di dedizione, costante crescita e fiducia reciproca nelle possibilità di raggiungere grandi obiettivi insieme. “Fiducia, sincerità e convinzione funzionano soltanto quando sono reciproche, e questa è stata la forza di Jannik come atleta – sottolinea Cahill – È anche il motivo per cui allenare un giocatore come lui rappresenta un’esperienza così memorabile. Voglio ringraziare Jannik, tutto il team e tutti i tifosi per aver accolto questo australiano nella meravigliosa famiglia italiana. Auguro alla squadra di continuare a ottenere successi nei prossimi anni”.

Il posto di Cahill sarà preso da Magnus Norman, ex numero 2 del mondo, e in passato allenatore di Robin Soderling e soprattutto Stan Wawrinka, che sotto la sua guida ha vinto tre Slam.

– Foto Ipa Agency –

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