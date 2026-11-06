ROMA (ITALPRESS) – Fabio Di Giannantonio si prende il venerdì del Gran Premio del Qatar e precede Marc Marquez nelle Practice del ventesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lungo il circuito di Lusail il pilota della Ducati VR46 firma il miglior tempo in 1’50″406, con 142 millesimi di vantaggio sul leader iridato.Terzo Marco Bezzecchi con l’Aprilia, staccato di 260 millesimi, davanti alla Ducati di Francesco Bagnaia, quarto a 386 millesimi.

“Sicuramente è una pista che mi piace molto, abbiamo cambiato qualcosa nelle Practice e siamo andati forte”, racconta Di Giannantonio ai microfoni di Sky Sport. Il lavoro sul giro secco dà le risposte cercate: “Oggi il focus era sul time attack che è una delle cose che ci è mancata nelle ultime gare. Partendo davanti possiamo fare bene in gara”.

Marquez resta vicino e archivia una giornata utile per preparare il fine settimana: “Abbiamo fatto il nostro lavoro. Siamo partiti forte nelle FP1 e nelle Practice abbiamo fatto un lavoro un po’ diverso. Bezzecchi va forte, ma anche Di Giannantonio sarà forte qui”. Lo spagnolo traccia anche un confronto con le ultime uscite: “Non è stato un venerdì buono come in Malesia, ma è stata una prima giornata migliore rispetto all’Indonesia”.

Le Aprilia confermano di poter essere protagoniste. Bezzecchi trova subito buone sensazioni con la mescola media: “Sono contento di come mi sono trovato, poi è solo venerdì e c’è ancora tanto da lavorare. Ho faticato un po’ di più con la gomma soft”.

Soddisfatto anche Bagnaia: “Abbiamo lavorato molto bene, mi sono trovato subito bene e ho capito come spingere”.

Accede direttamente al Q2 Jorge Martin, settimo a 635 millesimi, alle spalle di Raul Fernandez ed Enea Bastianini. Lo spagnolo dell’Aprilia deve però fare i conti con la mano dolorante: “Mi sono trovato molto meglio con la mano, anche se la forza non è molta”. Resta soprattutto l’incognita della tenuta sulla distanza: “Per me la gara lunga sarà imprevedibile, non so neanche io quanto riuscirò a reggere”.

Completano i dieci qualificati direttamente al Q2 Johann Zarco, Ai Ogura e Brad Binder.

-Foto IPA Agency-

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