F1, G. La Russa “Vittoria Antonelli a Monza tiene viva passione per motorsport”

MILANO (ITALPRESS) - "Credo che l'effetto" della vittoria di Kimi Antonelli al Gran Premio di Monza sul pubblico del motorsport "sia già sotto gli occhi di tutti. Kimi è un ragazzo d'oro che si fa amare da chiunque e, dal podio di Monza, vedere una una massa di persone vestita di rosso cantare l'inno d'Italia e inneggiare è stata una grandissima gioia", ha commentato il presidente nazionale dell'ACI Geronimo La Russa, a margine della presentazione del Gran Premio storico d'Italia nella sede dell'Automobile Club di Milano. "Il motorsport ha molti appassionati ma bisogna tenere viva questa passione, quindi ben vengano momenti importanti come quello di domenica scorsa", ha concluso. (ITALPRESS) xm4/trl/gsl