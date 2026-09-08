Sportcity Day, Morico “Portiamo movimento nelle città,sport accessibile a tutti”

ROMA (ITALPRESS) - “Siamo tutti coprotagonisti di questo progetto, con l’obiettivo di aumentare e garantire il benessere fisico delle persone. Vogliamo riempire le nostre città di attività e di promuovere la cultura del movimento. Opes si mette a disposizione con i suoi tesserati e le sue realtà sui territori per far sì che il valore dello sport sia accessibile a tutti”. Lo ha dichiarato Juri Morico, presidente nazionale Opes, nel corso della presentazione in Senato dello Sportcity Day 2026 in programma il 20 settembre e promosso dalla Fondazione Sportcity. mec/gm/gtr