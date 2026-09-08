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Tg News – 8/9/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Cremlino, Putin ha parlato con Trump del conflitto in Ucraina - Nuovi raid su Kiev, Londra stanzierà 100 milioni di sterline - 12 Paesi annunciano sanzioni contro colonie in Cisgiordania - Suicidi, negli ultimi 5 anni sempre più casi tra i giovani - Male la preparazione degli studenti nell’area Ocse, ma non in Italia - Clima, il 40% del Pianeta destinato a diventare arido entro il 2100 - Costa Azzurra, rubati 4 Renoir dal Museo di Cagnes-Sur-Mer - L'Italpress cresce ancora all'estero, accordo con l'agenzia slovena STA - Previsioni 3B Meteo 9 Settembre azn