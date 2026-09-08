Sportcity Day, Barbaro “Aree protette luoghi per fare sport”

ROMA (ITALPRESS) - "La giornata di oggi è importante per noi amanti dello sport. La penetrazione dello sport nella società passa attraverso queste iniziative. Natura e movimento significa attività sportiva nelle aree protette, che sono un contesto centrale nella biodiversità e stiamo facendo di tutto per considerarle non solo più cattedrali del deserto, ma luoghi per fare attività”. Lo ha dichiarato Claudio Barbaro, sottosegretario al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nel corso della presentazione in Senato dello Sportcity Day 2026 in programma il 20 settembre e promosso dalla Fondazione Sportcity. mec/gm/gtr