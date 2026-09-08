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Cina, droni nelle operazioni notturne di soccorso dopo le alluvioni nel Jiangxi
Droni per l'illuminazione di emergenza sono stati impiegati nelle operazioni notturne di soccorso per le alluvioni a Suichuan, nella provincia orientale cinese del Jiangxi. Dotati di una tecnologia a luce dorata basata sul silicio, i droni sono stati sviluppati da un team della Nanchang Hangkong University per illuminare aree fino a 15.000 metri quadrati. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)