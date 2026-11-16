TORINO (ITALPRESS) – Flavio Cobolli lotta, ma cede in due set a Daniil Medvedev all’esordio alle Atp Finals 2026. Il tennista romano tiene testa al russo per poi arrendersi con il punteggio di 7-6(4) 6-3 in un’ora e 25 minuti di gioco. Nessuna palla break guadagnata da Cobolli, che non è mai riuscito ad uscire dalla ragnatela del vincitore dell’edizione 2020 del torneo dei Maestri, bravo a sfruttare il tappeto estremamente rapido dell’Inalpi Arena di Torino. “L’atmosfera è ottima e il pubblico è stato molto rispettoso. Sono contento di essere tornato qui a Torino con una vittoria. In questa stagione sono riuscito a giocare un buon tennis in tanti tornei, cosa che nel 2025 non ero riuscito a fare. Oggi ho giocato bene ma ho anche servito molto bene”, le parole, nell’intervista in campo, del 30enne moscovita, che conferma il suo storico positivo contro il 24enne capitolino su cemento (3-0) e mercoledì si giocherà il primato nel Gruppo Lendl con Carlos Alcaraz. “È stata sicuramente una delle migliori stagioni della mia carriera, se non la migliore finora, e sono molto orgoglioso di me stesso e di tutte le persone che lavorano con me. Penso che questa settimana sia un regalo per tutti noi, per quello che abbiamo fatto quest’anno. Continuiamo a lavorare e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni”, spiega Cobolli, che sempre mercoledì affronterà Frances Tiafoe in un vero e proprio dentro fuori.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]