Expo2025, ad Osaka oltre 30 mila spettatori in 3 giorni per l’Italy Pop – Music Fest

OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Si conclude con numeri record la prima edizione dell’Italy Pop – Music Fest, kermesse proposta dal Padiglione Italia alla Expo 2025 di Osaka per promuovere la grande musica italiana contemporanea presso il più importante palcoscenico internazionale della Esposizione Universale di Osaka.

In soli 3 giorni, si legge in una nota, sono stati oltre 30 mila gli spettatori che hanno assistito ai concerti di Negramaro, Elisa e Achille Lauro. “Siamo felici del forte riscontro di pubblico avuto dalla musica italiana qui in Giappone: vedere oltre 30 mila persone in soli tre giorni scatenarsi al ritmo dei più importanti interpreti della musica contemporanea pop italiana è stato splendido. Questa è l’immagine aggiornata dell’Italia che portiamo in Giappone, anche con la musica, perché ci vuole ancora più Italia in Asia, anche per i nostri eccezionali artisti”, ha detto il Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, Mario Vattani.

L’iniziativa è stata realizzata con il supporto di Friends & Partners, società internazionale che opera nel settore della musica live e degli eventi nazionali e internazionali. Forte il sostegno delle istituzioni, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero degli Affari Esteri, con le sedi dell’Ambasciata d’Italia a Tokyo, del Consolato ad Osaka e degli Istituti Italiani di Cultura di Tokyo e Osaka.

