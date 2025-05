Expo Osaka 2025, la Regione Lazio a Tokyo per aprire nuovi mercati alle imprese

OSAKA (ITALPRESS) – La missione istituzionale della Regione Lazio in Giappone, in occasione della Settimana del Lazio a Expo 2025, ha fatto tappa a Tokyo. Dopo i primi giorni di attività nella città che ospita l’Esposizione Universale, la delegazione regionale si è spostata nella capitale giapponese per una giornata dedicata all’innovazione, all’imprenditorialità e alle opportunità di cooperazione internazionale.

La delegazione di 120 imprenditori e 40 startup del Lazio guidata dalla vicepresidente e assessore a Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio Roberta Angelilli ha visitato il Tokyo Innovation Base, il principale hub giapponese dedicato all’innovazione tecnologica e alle startup, inaugurato nel 2024. La delegazione è stata accolta dal vicepresidente del Governo Metropolitano di Tokyo e dal direttore dell’ICE di Tokyo Gianpaolo Bruno. L’obiettivo della missione: esplorare nuove opportunità di partnership e progetti di open innovation, favorendo l’incontro tra ecosistemi imprenditoriali italiani e giapponesi.

“L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di networking per le imprese e startup partecipanti, che hanno potuto presentare le proprie competenze, attivare contatti e valutare concrete possibilità di collaborazione. Durante l’incontro sono stati illustrati diversi casi di successo relativi all’applicazione di tecnologie emergenti nei settori dell’intelligenza artificiale, della sostenibilità industriale, della circular economy, dell’energia, della robotica, con un focus particolare sui cluster strategici per il Lazio, automotive, ICT, scienze della vita, farmaceutica e agroalimentare. Per le imprese laziali si è trattato di un’esperienza concreta di internazionalizzazione e confronto, utile anche alla Regione Lazio per sviluppare nuovi modelli di ecosistema dell’innovazione, rafforzando gli spazi dedicati a startup e PMI innovative. Un modello capace di connettere imprese, multinazionali, investitori, università e professionisti nei settori a più alto impatto tecnologico” ha dichiarato Roberta Angelilli.

Tutte le startup presenti hanno presentato le loro attività. All’incontro erano presenti 4 grandi imprese giapponesi, Astellas Pharma, Fujitsu, Hitachi e Toyota, che hanno illustrato casi di successo e opportunità di collaborazione con partner italiani. Importante anche l’incontro presso la Camera di Commercio Italiana in Giappone, dove le imprese del Lazio hanno potuto stabilire un’opportunità di collegamento diretto con la business community di Tokyo.

Agli incontri erano presenti il presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo, il vicepresidente di Confapi Lazio Marco Tarica e i rappresentanti del Rome Technopole, il prof. Giuseppe Calabrò e la delegazione del CRUL, comitato regionale di coordinamento delle 13 Università del Lazio guidata dal prof. Stefano Ubertini, presidente del CRUL e Rettore dell’Università della Tuscia. Con la tappa di Tokyo, la missione del Lazio in Giappone si consolida come una piattaforma di diplomazia economica e promozione del territorio, capace di unire istituzioni, ricerca e impresa in un percorso condiviso verso l’internazionalizzazione. La partecipazione delle Regione Lazio ad Expo 2025 Osaka è sostenuta dal PR FSE+ e dal PR FESR Lazio 2021-2027.

– foto ufficio stampa Regione Lazio –

(ITALPRESS).