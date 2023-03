MILANO (ITALPRESS) – Ford ha svelato in anteprima mondiale il nuovo Explorer 100% elettrico, il primo veicolo a emissioni zero prodotto dal marchio presso l’Electrification Center di Colonia in Germania. Fa infatti da apripista all’impegno dell’Ovale Blu: vendere in Europa, entro il 2030, una gamma di vetture 100% elettriche. La linea aerodinamica trasferisce lo spirito e lo stile degli iconici SUV americani “targati” Ford in una nuova era, attraverso un design a “scudo” che sostituisce la tradizionale griglia anteriore. Di medie dimensioni e con un bagagliaio da 450 litri, ospita fino a cinque persone e offre tutto l’equipaggiamento necessario per intraprendere un viaggio con la famiglia. Progettato e costruito in Germania, Explorer 100% elettrico offre una piena esperienza digitale, consentendo a conducenti e passeggeri di restare sempre connessi durante i loro spostamenti. Questo grazie al SYNC Move2 con touchscreen da 15”, regolabile in altezza, e un sistema di infotainment completamente connesso con un impianto audio studiato per ottimizzare l’ascolto nell’abitacolo, all’integrazione di app wireless e alle tecnologie di assistenza alla guida di ultima generazione.

L’equipaggiamento comprende soluzioni come la MegaConsole da 17 litri tra il guidatore e il passeggero anteriore che può contenere un computer portatile da 15” e il My Private Locker per nascondere i propri effetti personali e l’apertura Hands-Free del bagagliaio. Lo stile futuristico degli esterni è abbinato a un abitacolo dalle linee fluide, rifinito con materiali pregiati e caratteristiche premium come i sedili sportivi scolpiti e un Next-Generation Soundbar, dal design più comune sulle concept car rivoluzionarie che sulle auto familiari. Il tutto, unito alla capacità di ricarica rapida dal 10 all’80% in 25 minuti, con la possibilità di accedere, entro il prossimo anno, a 500.000 punti di ricarica in tutta Europa. “Explorer è l’apripista di una nuova generazione di veicoli elettrici Ford. Forte delle nostre origini americane, costruito a Colonia per l’Europa, è pronto per le grandi avventure e dotato di tutto ciò di cui i nostri clienti hanno bisogno nei loro spostamenti quotidiani”, ha dichiarato Martin Sander, General Manager di Ford Model e Europe.

Per dimostrare le abilità del nuovo Explorer, Ford ha stretto una collaborazione con l’influencer Lexie Alford, conosciuta come “Lexie Limitless” e nota per essere la persona più giovane nella storia ad aver visitato tutti i paesi del mondo, per fare una spedizione intorno al mondo con il veicolo. Un viaggio ispirato a quello originale, compiuto dall’esploratrice Aloha Wanderwell che, 100 anni fa, stabilì un record con un giro del mondo sulla Ford Model T, che prenderà il via alla fine di quest’anno.

Da oggi, i clienti possono anche effettuare un test drive virtuale con il nuovo Explorer, da computer o smartphone, guidando attraverso differenti scenari di guida. Disponibile in due versioni ognuna con dettagli specifici dedicati – Explorer ed Explorer Premium – è da oggi prenotabile sulla pagina dedicata del sito ford.it.

