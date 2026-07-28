Ex Zir Tossilo, l’assessore Cani a Borore per chiudiamo il commissariamento dell’area

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Come amministratori, abbiamo innanzi tutto il dovere di chiudere con urgenza un regime di commissariamento che va avanti da 18 anni impedendo di avviare qualunque investimento su queste aree. Parallelamente, e altrettanto rapidamente, dobbiamo trovare una convergenza sul modello di governance che vogliamo scegliere”. Lo ha ribadito l’assessore dell’Industria, Emanuele Cani, nel suo intervento che ha chiuso il confronto dal titolo ‘Quale futuro per Tossilo?’, promosso dall’amministrazione comunale di Borore e tenuto ieri sera nella sede dell’ex mercato civico.

“Il nostro obiettivo, chiudendo il commissariamento e definendo una governance per l’area industriale di Tossilo, è quello di tutelare le imprese che vi operano per dare loro la possibilità di competere in modo equo con le imprese insediate nelle altre regioni italiane. Dobbiamo dare alle nostre imprese gli strumenti affinché possano essere più competitive dal punto di vista industriale e per fare questo non è necessario moltiplicare il numero dei consorzi provinciali”, ha sottolineato l’assessore Cani.

“Basti pensare – ha aggiunto – che la Sardegna ne ha già 8, mentre ci sono regioni molto più industrializzate e popolose che ne hanno la metà, o addirittura solo uno”.

“La scelta della governance deve essere fatta nell’interesse dei territori, dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese, provando a trovare una soluzione che metta assieme questo sistema, pertanto una volta chiuso il commissariamento cercheremo di convergere su un equilibrio che tenga conto dell’interesse comune. In questo senso ritengo che la “Proposta per il governo e il rilancio dell’area industriale ex ZIR di Tossilo” presentata dal Comune di Borore offra un’idea di governance molto valida. Ma intanto, mettiamo la parola fine a fianco alla voce ZIR e solo allora potremo ridare a questa area industriale la dignità che merita”, ha concluso l’assessore.

Al dibattito hanno preso parte tra gli altri, oltre al sindaco Tore Ghisu, il presidente della Provincia di Nuoro Giuseppe Ciccolini, il presidente di Confindustria Sardegna Centrale Pierpaolo Milia, il commissario dell’ex Consorzio ZIR di Tossilo Mario Zacchino e il presidente del Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro Roberto Cesaraccio. Numerosi anche gli interventi dei rappresentanti delle aziende operanti nell’area industriale e degli amministratori comunali del territorio.

– Foto Regione Sardegna –

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