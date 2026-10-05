Ex Ilva, la Corte d’Appello di Milano conferma il blocco degli altiforni

MILANO (ITALPRESS) – La Corte d’Appello di Milano, sezione imprese, ha rigettato la seconda richiesta di sospensione del decreto che disponeve lo spegnimento dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto. La richiesta era stata avanzata dalle società Ilva e Acciaierie d’Italia, entrambe in amministrazione straordinaria. Il provvedimento era stato emanato lo scorso luglio e prevedeva lo spegnimento degli altiforni. Lo scorso 11 settembre, la Corte aveva già confermato lo spegnimento dell’area a caldo. Secondo la Corte la tutela del diritto alla salute risulta comunque prevalente.

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