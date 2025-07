Ex Ilva, Emiliano “La trattativa ricomincia da zero”

BARI (ITALPRESS) – “Oggi comincia una trattativa sostanzialmente da zero, perché non esiste ancora alcuna intesa specifica su nulla, anche se ci siamo scambiati tutte le informazioni necessarie per iniziare una trattativa con piena consapevolezza di ciò che è in gioco. Il punto fondamentale è che questa fabbrica è già oggi in condizioni critiche, produce pochissimo e – per fortuna – inquina anche poco. La prosecuzione dell’attività, seppur a basso regime, è essenziale in quanto tiene in piedi il lavoro di migliaia di persone”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano prima dell’incontro in corso di svolgimento a Roma nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla presenza del ministro Adolfo Urso.

“Il processo di decarbonizzazione – ha aggiunto Emiliano – o è rapido e convincente per la comunità locale, oppure diventa un problema politico. Se qualcuno pensa di concludere questo processo tra dodici anni, è evidente che la comunità si sentirebbe presa in giro e questa non è un’opzione accettabile. La verità è che la decarbonizzazione avrebbe dovuto già cominciare: il governo Draghi l’aveva prevista e i forni elettrici erano stati finanziati con un miliardo di euro del PNRR. Poi, questo governo ha revocato quel finanziamento, per ragioni legate alla tempistica di rendicontazione, che possono anche avere una loro logica, ma il risultato è che oggi ripartiamo da zero. Ripartire da zero non è responsabilità degli enti locali, né della Regione Puglia, che da dieci anni chiede e propone la decarbonizzazione”.

“Oggi – ha concluso il presidente Emiliano – noi dobbiamo affrontare la discussione sull’ex Ilva, tenendo conto che noi non siamo padroni di noi stessi: dobbiamo rendere conto ai nostri organismi di indirizzo, alle parti sociali. E quindi non credo proprio che oggi si arrivi a una conclusione. Però si possono fare passi avanti decisivi, per presentare questo piano ai sindacati e alle imprese, per capire se sono d’accordo anche i consigli comunali, gli organismi anche parlamentari che ci hanno convocato per audizioni. E dunque arrivare il più rapidamente possibile alla firma”.

La delegazione pugliese è composta, tra gli altri, dall’assessora regionale all’Ambiente Serena Triggiani, dai direttori dei Dipartimenti regionali Sviluppo economico Gianna Elisa Berlingerio e Ambiente Paolo Garofoli, dal responsabile della Struttura speciale regionale Comunicazione Istituzionale Rocco De Franchi, dai sindaci di Taranto Piero Bitetti e di Statte Fabio Spada, dal presidente della Provincia di Taranto Gianfranco Palmisano, dal presidente del comitato SEPAC, la task force lavoro della Regione Puglia Leo Caroli, dalla coordinatrice dell’Avvocatura regionale Rossana Lanza, dal direttore generale di Arpa Puglia Vito Bruno.

