ROMA (ITALPRESS) – “Il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di decreto legge che prevede misure urgenti per i lavoratori dell’ex Ilva e dell’indotto”. Lo afferma il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri.

CALDERONE “OK A SCHEMA, PROTEZIONE LAVORATORI INDOTTO”

“Il consiglio dei Ministri approvato uno schema di decreto legge. Il primo articolo è dedicato alle misure urgenti per i lavoratori ex Ilva e per i lavoratori dell’indotto Adi in amministrazione straordinaria e prevede un intervento di cassa integrazione e guadagni in deroga che esplica la sua protezione a partire dal 1 ottobre 2026 fino al 30 giugno 2027″. Lo ha detto il ministro del Lavoro Marina Calderone presentando il decreto urgente sull’ex Ilva approvato al termine del consiglio dei ministri di questa sera. “La misura è in deroga rispetto a quella che è la normativa ordinaria sulla cassa integrazione guadagni sugli interventi di tutela e di integrazione al reddito – ha spiegato il ministro – Per cui tutte le settimane di cassa integrazione che vengono riconosciute a valere su questo articolo non rientrano nel computo delle settimane generali di cassa integrazione previste dalle dalla normativa generale, oltre al fatto che a queste aziende che faranno richiesta di questa specifica forma di strumento di integrazione al reddito non sarà richiesto il pagamento del contributo addizionale previsto invece dalle normative ordinarie”.

Calderone ha poi illustrato che “viene disposta una procedura accelerata per il riconoscimento degli interventi, per cui la modalità con cui le aziende potranno fare richiesta è quello dell’ammorizzatore unico emergenziale che avevamo già sperimentato per quanto riguarda il decreto a suo tempo individuato per l’emergenza alluvione Emilia-Romagna, Toscana e Marche e che ha dato ottimi risultati in termini di velocità e di efficacia nella fase di erogazione degli interventi che devono essere fatti con il sistema del pagamento diretto da parte dell’Inps. Queste misure, in quanto straordinarie, hanno come obiettivo quello di consentire sia ai lavoratori ex Ilva, ma che anche ai lavoratori dell’indotto, di poter rimanere all’interno dei circuiti produttivi. Tutti i lavoratori che fruiranno di questo specifico intervento saranno inseriti nel Siisl, quindi nella nostra piattaforma di incrocio tra domanda e offerta di lavoro”.

“Si tratta di un intervento ampio che ha anche una suo quotazione importante ed esplicherà i suoi effetti anche nel corso del 2027 e degli anni a venire per gli incentivi riconosciuti a chi assume e ha una portata totale di 187 milioni di euro”. “Per le aziende che assumeranno lavoratori che gruppo Ilva in As o Adi in as per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo dal primo novembre 2026 al 31 dicembre 2027 è previsto un esonero contributivo totale per 24 mesi fino a 8mila euro l’anno e un contributo aggiuntivo di 20mila euro per ogni assunzione – ha spiegato – Ci sono dunque due condizioni: la stipula di contratti a tempo indeterminato e il mantenimento in servizio per almeno 48 mesi in una condizione di riconoscimento del salario giusto”.

“I commissari straordinari potranno mantenere in condizioni di riscaldo gli impianti dell’area fusoria dell’ex Ilva per evitare danni irreparabili, fino alla pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Cassazione sull’inibitoria e comunque non oltre il 15 dicembre 2026. Restano gli obblighi di monitoraggio delle emissioni, anche in assenza di attività”. “I contratti di sviluppo seguiranno una procedura accelerata e sarà assegnata priorità priorità agli interventi che contemplano l’assunzione di lavoratori del bacino ex Ilva e dell’indotto – ha aggiunto – Viene istituito il distretto di accelerazione industriale Brindisi-Taranto per le tecnologie a zero emissioni nette, con l’individuazione delle aree entro 30 giorni. Il dipartimento per il sud sarà il punto di contatto unico. Previsto anche il rifinanziamento del Tecnopolo di Taranto”, ha concluso.

– foto IPA Agency –

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