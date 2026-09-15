ROMA (ITALPRESS) – Le prime stime di Eurostat sul saldo della zona euro hanno mostrato un surplus di 14,2 miliardi di euro negli scambi commerciali di beni con il resto del mondo a luglio 2026, rispetto a un surplus di 10,7 miliardi di euro a luglio 2025. Nel luglio 2026, le esportazioni di beni dell’area euro verso il resto del mondo sono ammontate a 276,0 miliardi di euro, con un incremento del 9,0% rispetto al luglio 2025 (253,3 miliardi di euro).

Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 261,8 miliardi di euro, con un aumento del 7,9% rispetto a luglio 2025 (242,6 miliardi di euro). Nel luglio 2026, l’ area dell’euro ha registrato un surplus commerciale di 14,2 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 7,2 miliardi di euro di giugno 2026. Rispetto al luglio 2025, quando il surplus si attestava a 10,7 miliardi di euro, si è registrato un miglioramento di 3,5 miliardi di euro. L’aumento è stato determinato principalmente da un maggiore surplus nei prodotti chimici e affini, negli altri beni manifatturieri e nei prodotti alimentari e delle bevande, parzialmente compensato da una diminuzione del surplus nei macchinari e nei veicoli.

Nel periodo gennaio-luglio 2026, l’area dell’euro ha registrato un surplus di 17,0 miliardi di euro, rispetto ai 92,8 miliardi di euro del periodo gennaio-luglio 2025. Le esportazioni di beni dell’area euro verso il resto del mondo sono aumentate a 1.763,6 miliardi di euro (con un incremento dell’1,2% rispetto al periodo gennaio-luglio 2025), mentre le importazioni sono aumentate a 1.746,6 miliardi di euro (con un incremento del 5,8% rispetto allo stesso periodo). Gli scambi commerciali all’interno dell’area euro sono aumentati a 1.654 miliardi di euro nel periodo gennaio-luglio 2026, con un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2025.

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