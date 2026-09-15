Bankitalia, a luglio debito pubblico in calo a 3.205,8 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – A luglio il debito delle Amministrazioni pubbliche è diminuito di 1,5 miliardi rispetto al mese precedente, attestandosi a 3.205,8 miliardi. Lo comunica la Banca d’Italia nel bollettino “Finanza pubblica: fabbisogno e debito”. Il calo riflette l’avanzo di cassa di 16,1 miliardi, parzialmente compensato dall’aumento di 14 miliardi delle disponibilità liquide del Tesoro, salite a 75,7 miliardi, e dagli effetti degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione dei tassi di cambio, pari complessivamente a 0,5 miliardi. La riduzione del debito è attribuibile al calo di 1,1 miliardi delle Amministrazioni centrali e di 0,3 miliardi delle Amministrazioni locali, mentre il debito degli Enti di previdenza è rimasto invariato. La vita media residua del debito è rimasta stabile a 7,9 anni. La quota detenuta dalla Banca d’Italia è scesa al 16,6%, dal 16,7% di giugno. Nell’ultimo mese disponibile, giugno, la quota detenuta dai non residenti è salita al 36,1%, dal 35,9%, mentre quella degli altri residenti, principalmente famiglie e imprese non finanziarie, è aumentata al 14,6%, dal 14,5%.

A LUGLIO ENTRATE TRIBUTARIE +7,5% A 73,5 MLD

A luglio le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 73,5 miliardi, in aumento del 7,5%, pari a 5,2 miliardi, rispetto allo stesso mese del 2025, anche per effetto del versamento una tantum di un’imposta sostitutiva per l’affrancamento di alcune riserve indisponibili delle banche. Lo comunica la Banca d’Italia nel bollettino “Finanza pubblica: fabbisogno e debito”. Nei primi sette mesi del 2026 le entrate tributarie hanno raggiunto 334,4 miliardi, con un incremento del 2,7%, pari a 8,8 miliardi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

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