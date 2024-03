Europei paralimpici di scherma, l’Italia chiude con 15 medaglie

ROMA (ITALPRESS) - La scherma azzurra archivia con l'eccellente bilancio di 15 medaglie l'Europeo Paralimpico di Parigi: due sono d'oro ed entrambe griffate da una super Rossana Pasquino, cinque d'argento e otto di bronzo. L'Italia ha eguagliato il numero di podi di Varsavia 2022 e dato continuità al Mondiale da record di Terni 2023, chiuso con 12 medaglie, ma soprattutto rincorre un sogno che si è ormai trasformato in obiettivo: portare ai Giochi di Parigi 2024 un numero di qualificati da "doppia cifra". Decisiva sarà l'ultima tappa di Coppa del Mondo, valida per la Qualifica, in programma a maggio in Brasile, a San Paolo. Intanto il Presidente federale Paolo Azzi, il Capodelegazione Alberto Ancarani e il Coordinatore del settore paralimpico Dino Meglio hanno espresso tutta la loro soddisfazione per i risultati degli atleti azzurri, specchio di quanto fatto assieme ai tre Commissari tecnici e agli staff della Nazionale. Per il numero uno della Federscherma “l'eccellente risultato finale che emerge da questa spedizione è la testimonianza dell'ottimo lavoro fatto dai nostri tecnici e da tutto lo staff. Ora il rush finale verso i Giochi di Parigi: siamo incanalati verso un numero di qualificati che potrebbe essere da record, dunque adesso tutto sull'ultima tappa di Coppa del Mondo per coronare anche questo obiettivo”. gm/gtr