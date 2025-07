SION (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Esordio con vittoria per l’Italia nei Campionati Europei di calcio femminile. Le azzurre allenate da Andrea Soncin, allo “Stade de Tourbillon” di Sion, in Svizzera, hanno battuto per 1-0 il Belgio.

A decidere la gara la rete di Arianna Caruso, giunto al termine della prima frazione, su assist di Lucia Di Guglielmo. Stasera andrà in scena la seconda gara della prima giornata di questo girone B del torneo continentale, ovvero Spagna-Portogallo. Prossimo impegno per le azzurre lunedì sera, alle 21, a Ginevra, contro il Portogallo.

LE PAROLE DI SONCIN

“Era quello che volevamo – commenta al triplice fischio il ct Soncin – considerando che la prima partita è sempre quella più complicata. Non siamo state perfette nei primi 20′, ma abbiamo lavorato al meglio per gestire la gara nei 90′”. “Sono molto contenta per aver segnato ma la cosa più importante era vincere – le parole invece di Caruso – Sono orgogliosa di questa squadra. La prima partita è la più difficile, analizzeremo quello che non abbiamo fatto bene, ma ci portiamo a casa i tre punti, stacchiamo la testa e da domani pensiamo al Portogallo”.

