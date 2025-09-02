LIMASSOL (CIPRO) (ITALPRESS) – Terza vittoria per l’Italbasket nel Girone C degli Europei 2025. Dopo la sconfitta all’esordio con la Grecia e le affermazioni consecutive con Georgia e Bosnia, gli azzurri del ct Pozzecco hanno superato, sul parquet della Spyros Kyprianou Arena di Limassol, la Spagna campione in carica di Scariolo per 67-63. Prossimo impegno per Melli e compagni giovedì 4 contro i padroni di casa di Cipro (ore 17.30).

“Noi stiamo vivendo una favola, questi ragazzi ci regalano continue emozioni. L’unica cosa che mi fa soffrire ogni giorno è l’assenza di Polonara e Tonut, sono parte della nostra famiglia, Achille ancora di più perché sta in ospedale a Valencia. Al debutto lo abbiamo chiamato al telefono ma non ci ha risposto, e abbiamo perso con la Grecia; poi ha sempre risposto e ne abbiamo vinte tre di fila…”. Gianmarco Pozzecco inizia così a commentare la vittoria sofferta dell’Italbasket contro la Spagna di Scariolo, ottenuta dopo una falsa partenza. “Siamo partiti sul 13-0 per loro, non abbiamo fatto canestro per 7′ e questo è pesante, ti può uccidere e tagliare definitivamente le gambe – ha sottolineato il ct della Nazionale a Sky – I ragazzi non mollano e siamo stati bravi a trovare tanti protagonisti. Sono contento per Procida, che è entrato ed è stato bravo, così come tutti gli altri. Penso sia merito di quanto costruito dai ragazzi in questi anni, con i veterani che si comportano con i più giovani come dei genitori”.

