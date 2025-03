Euromedia, per 40% degli italiani pace in Ucraina più vicina

ROMA (ITALPRESS) – Le trattative tra Stati Uniti e Russia vanno avanti da diverse settimane e dopo gli incontri di Riad sono stati stilati i primi punti e condizioni per arrivare ad un accordo di cessate il fuoco.

Nel frattempo, però, mentre si discute di possibili soluzioni, la guerra va avanti e si registrano nuovi attacchi sia da una parte sia dall’altra. Uno scenario complesso, dunque, che va avanti da ormai oltre 3 anni. Nonostante questo contesto, però, tra la popolazione italiana prevale un senso di ottimismo.

Secondo un sondaggio di Euromedia Research, poco più del 40% dei cittadini, infatti, dopo gli ultimi incontri e colloqui avvenuti in particolare tra Trump e Putin, crede che Russia e Ucraina siano più vicine ad un accordo di pace e alla risoluzione del conflitto.

La strada delle negoziazioni e degli accordi diplomatici, dunque, sembra essere quella più giusta per giungere ad un cessate il fuoco. E’ di questa opinione oltre il 60% della popolazione italiana. Soluzioni come le sanzioni economiche utilizzate in passato, il sostegno militare all’Ucraina richiesto più volte da Zelensky o arrivare ad un intervento diretto degli altri Paesi sono, invece, soluzioni ritenute meno efficaci per raggiungere finalmente la pace.

Il sondaggio di Euromedia Research è stato realizzato il 21 marzo 2025 con metodologia CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

– Foto Euromedia Research –

(ITALPRESS).