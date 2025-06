ROMA (ITALPRESS) – Il quartiere Eur di Roma è sempre più strategico per la Capitale, e può diventare il centro dell’innovazione. Ne ha parlato Enrico Gasbarra, presidente di Eur Spa, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. Eur Spa, società partecipata al 90% dal MEF e al 10% dal Comune di Roma, ha il compito di gestire un patrimonio immobiliare di 102 unità immobiliari, 70 ettari di parchi, compreso il Laghetto, il Palazzo dei Congressi, il Palazzo dello Sport e la Nuvola. “Questo può e deve essere il quartiere dell’innovazione”, sottolinea il presidente, che spiega come la vocazione principale degli immobili gestiti dalla società sia quella dei convegni e dei congressi, “parte importantissima perchè è la metà della macchina economica. Tra Laghetto e i tre palazzi, il Palazzo dei Congressi, il Palazzo dello Sport e la Nuvola, sviluppiamo circa 1,1 milioni di presenze. Se Roma ha avuto la miglior presenza turistica degli ultimi anni, aumentata circa del 4,5% con 50 milioni di presenze, l’Eur contribuisce con 1,2-1,3 milioni”.

Gasbarra sottolinea come l’obiettivo sia quello di migliorare ancora dei numeri importanti e, già dal prossimo anno, “arrivare a un milione e mezzo di presenze mettendo a regime il Palasport, che abbiamo potuto gestire solo da dicembre, con 50 concerti”. Ci saranno degli investimenti, circa 20 milioni, e degli interventi partiti già quest’anno nella parte meno visibile, “il prossimo anno arriveremo a cambiare le 1500 vetrate per avere una competitività anche con il resto degli altri palazzetti in giro per l’Italia e nel mondo e allungare la capienza. Adesso la capienza è di circa 9.000 persone, vogliamo portarla a 10.000. Adesso ci sono molti eventi sportivi che devono tornare anche al Palazzo dello Sport, che è usato essenzialmente per i concerti, noi ritorneremo anche a fare questo tipo di eventi – prosegue il presidente di Eur Spa. Altro intervento che inizierà sin da adesso è al Palazzo dei Congressi con altri 15 milioni di investimento”.

Il bilancio 2024 “è stato il migliore di sempre, con ha 7 milioni di utili e ricavi per circa 43,8 milioni. Abbiamo ottimizzato, ridotto le spese, quindi abbiamo governato il processo di bilancio. Abbiamo stimolato i grandi motori di questa società che sono la gestione del patrimonio immobiliare, al 90% a reddito e rende 20 milioni circa, e poi spettacoli, di convegni, anche internazionali che hanno prodotto quasi 300 mila presenze”. Infine, la Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina che si terrà il 10 e 11 luglio a Roma proprio nella Nuvola al quartiere Eur, e che vedrà la presenza di Governi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie, imprese, Regioni, Comuni e società civile. “Noi vogliamo essere, come fu per il G20 che si tenne in Italia, luogo di riferimento delle grandi iniziative internazionali che si svolgono in Italia – spiega Gasbarra -. La Conferenza è prevista a luglio, siamo pieni di orgoglio e cercheremo di ospitarla nel miglior modo possibile. Mi auguro veramente che si parlerà di ricostruzione già attraverso una tregua e magari la pace. Sarebbe bello che l’Eur potesse suggellare questo momento nelle nostre strutture, sia alla Nuvola che al Palazzo dei Congressi”, conclude.

– Foto Italpress –

(ITALPRESS).