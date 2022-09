Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio nel Catanese, 1 morto

Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio a Belpasso, in provincia di Catania. Una persona è deceduta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza. vbo/gtr