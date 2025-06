Esplode una palazzina a Napoli, muore un 55enne

NAPOLI (ITALPRESS) – Momenti di grande paura in pieno centro a Napoli dove in via Peppino De Filippo si è registrata un’esplosione avvenuta all’interno di un ristorante, probabilmente causata da una fuga di gas. Interessati i primi due appartamenti dello stabile da cui è stata estratta viva una donna. Operazioni di messa in sicurezza ed evacuazione dell’area in corso, al momento non è noto se vi siano altre persone sotto le macerie. Carabinieri sul posto.

Immediato l’intervento anche della Prefettura in relazione all’episodio di via Peppino de Filippo, a due passi da Via Foria: il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha immediatamente attivato il Centro Coordinamento Soccorsi presso la Sala di protezione civile della Prefettura per il coordinamento delle attività di soccorso. Al momento una ferita, la donna estratta viva dalle macerie, è stata trasportata al Pronto soccorso dall’ambulanza immediatamente giunta sul posto. E’ stato invece individuato dalle squadre dei vigili del fuoco il corpo privo di vita del 55enne disperso dopo l’esplosione.

A breve saranno comunicati ulteriori aggiornamenti dalla Prefettura che nel contempo sta seguendo con attenzione massima anche l’incendio che sta interessando Monte Sant’Angelo per il quale è stato richiesto dalla Sopi di Napoli l’intervento di un mezzo aereo.

