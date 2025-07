Esplode un distributore di carburante a Roma, almeno 21 i feriti. Meloni sente Gualtieri

ROMA (ITALPRESS) – Esplosione questa mattina in un distributore di carburante in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino a Roma. A esplodere un impianto Gpl. Il forte boato è stato avvertito in molti quartieri della Capitale, con una densa colonna di fumo nero visibile da più punti della città. Sul posto i vigili del fuoco, sanitari del 118 carabinieri e polizia. Sarebbero almeno ventuno i feriti, tra cui poliziotti, un autista dei vigili del fuoco e un operatore del 118. Ci sarebbero feriti anche tra gli abitanti dei palazzi vicini e passanti.

I feriti, che fortunatamente non hanno riportato feriti gravi e non sono in pericolo di vita, sono stati trasferiti ai pronto soccorso degli ospedali Umberto I e San Giovanni.

Centinaia le telefonate arrivate al numero unico di emergenza del 112 da parte dei cittadini per segnalare la potente esplosione. Secondo le prime notizie sembra che una squadra dei vigili del fuoco si trovasse già sul posto per un incidente che aveva coinvolto un camion e poco dopo sarebbe avvenuta l’esplosione.

Nelle vicinanze del luogo dell’esplosione c’è un centro sportivo e centro estivo che è stato evacuato, mentre la fermata Teano della metro C è stata chiusa. L’area è delimitata dalla Protezione civile e dai vigili del fuoco, che sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio. La zona compresa fra Casilina, via dei Gotrdiani e Tor Pignattara è stata al momento isolata per consentire ai soccorritori d’intervenire.

Le fiamme si sono propagate rapidamente anche un vicino deposito giudiziario che si trova alle spalle del distributore. Alcuni palazzi della zona sono stati investiti dall’onda d’urto con i vetri delle finestre andati in frantumi. Ci sarebbero alcuni feriti, tra cui un vigile del fuoco che sarebbe stato trasportato in ospedale, 8 poliziotti e un operatore del 118. I vigili del fuoco sono ancora impegnati a spegnere l’incendio.

Dopo la forte esplosione, poco dopo le 8,00, su disposizione delle Forze dell’Ordine è stata chiusa la fermata della metro C Teano. Lo comunica l’Atac.

IL CONTATTO MELONI-GUALTIERI

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue le conseguenze dell’esplosione sentendo, lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi, il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri – che, come comunicato dal Campidoglio, si sta recando sul posto – , e tenendosi in stretto contatto con il Sottosegretario Alfredo Mantovano, costantemente informato dalle autorità competenti, con particolare attenzione alla salute delle persone coinvolte.

“Seguo con attenzione le conseguenze dell’esplosione avvenuta questa mattina in un distributore di benzina nel quartiere Prenestino, a Roma. Ho sentito il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e resto in costante contatto con il Sottosegretario Alfredo Mantovano e le autorità competenti per monitorare l’evoluzione della situazione. Esprimo la mia vicinanza a tutti i feriti – tra cui agenti delle Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco e operatori sanitari – e rivolgo un sentito ringraziamento a quanti sono impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza”. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni.

LE PAROLE DEL MINISTRO PIANTEDOSI

“Sono in costante contatto con il Capo della Polizia e con il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco per seguire da vicino gli sviluppi legati all’esplosione avvenuta questa mattina a Roma. Sto monitorando con particolare attenzione le condizioni dei feriti, in modo speciale quelle dei poliziotti e dei vigili del fuoco intervenuti tempestivamente per prestare i primi soccorsi. La loro prontezza, il coraggio e il senso del dovere dimostrati nell’affrontare l’emergenza rappresentano un esempio straordinario di dedizione al servizio pubblico, che merita il rispetto e la gratitudine da parte di tutti. Ora sono in corso le dovute verifiche per la bonifica dell’area”. Lo scrive su X il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

“SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO”, L’INTERVENTO DELL’ASSESSORE ALLE PERIFERIE BATTAGLIA

“La situazione è sotto controllo e si sta risolvendo dal punto di vista dell’incendio. E’ stato evacuato un centro estivo dove c’erano una quindicina di bambini, non abbiamo notizie preoccupanti su di loro ma mi devo ancora accertare. Ringrazio la polizia locale per il pronto intervento. Adesso sto andando a sincerarmi dei cittadini dei palazzi limitrofi. Le notizie sono ancora frammentarie”. Così Pino Battaglia, assessore alle Periferie del Comune di Roma ai microfoni di Rainews24. “Per chi non è costretto a passare in queste zone è megli evitare di transitare nel quadrante interessato dall’incendio. Il Comune darà assistenza a chi ne avrà bisogno”, ha aggiunto.

