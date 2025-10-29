Esperti ragionano sull’importanza dell’APEC per lo sviluppo dell’Asia-Pacifico

In vista del vertice dei leader economici dell'APEC a Gyeongju, in Repubblica di Corea (ROK), esperti e studiosi provenienti dalla regione dell'Asia-Pacifico hanno condiviso le loro opinioni sull'importanza del forum e sulle opportunità che esso offre per la cooperazione regionale. (ITALPRESS/XINHUA) mec/azn/lcr (Fonte video: Xinhua)