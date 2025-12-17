Esperti cinesi e russi valutano impatto dell’IA sui media dell’informazione

I professionisti dei media e gli esperti partecipanti al sesto China-Russia Media Forum hanno condiviso le loro riflessioni sull'impatto delle tecnologie di intelligenza artificiale sulla produzione delle notizie e sulle potenziali opportunità di cooperazione per affrontare le sfide. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/mca1 (Fonte video: Xinhua)