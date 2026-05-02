IKEA, la Cina resta un mercato strategico per innovazione e sviluppo

IKEA, la Cina resta un mercato strategico per innovazione e sviluppo

"La Cina è e continuerà a essere un mercato strategico per IKEA, senza alcun dubbio". In occasione dell'apertura del primo negozio di dimensioni ridotte del colosso svedese dell'arredamento IKEA a Pechino, l'amministratore delegato di IKEA China ha sottolineato il rafforzamento dell'impegno nei confronti del mercato della Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca2 (Fonte video: Xinhua)