IMO, Cina protagonista nella transizione verde del trasporto marittimo globale

I risultati conseguiti dalla Cina nell'elettrificazione dei porti e nella trasformazione verde del trasporto marittimo hanno svolto un ruolo positivo nel promuovere la decarbonizzazione del settore marittimo globale. Lo ha dichiarato Arsenio Dominguez, segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca2 (Fonte video: Xinhua)