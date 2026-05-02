Home Video News Xinhua ANTA, il marchio sportivo simbolo del nuovo “Made in China” globale
ANTA, il marchio sportivo simbolo del nuovo “Made in China” globale
Un tempo piccola fabbrica che produceva scarpe per altri marchi, la cinese ANTA è oggi un impero dell'abbigliamento sportivo da 50 miliardi di dollari e un simbolo della trasformazione del "Made in China": dal lavoro manifatturiero per i marchi occidentali alla creazione di propri brand globali. Il prossimo fenomeno mondiale potrebbe essere cinese. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca2 (Fonte video: Xinhua)