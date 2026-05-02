Cina, Xi’an modello globale per la valorizzazione del patrimonio culturale

Si è concluso a Xi'an, una delle più storiche antiche capitali della Cina, rinomata per il suo patrimonio culturale, il Global Mayors Dialogue 2026. Leader cittadini e rappresentanti di vari Paesi hanno elogiato l'approccio di Xi'an alla tutela del patrimonio, alla valorizzazione culturale e alla trasmissione innovativa delle tradizioni. (XINHUA/ITALPRESS) mec/pc/mca2 (Fonte video: Xinhua)