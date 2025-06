MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Inizia con un pareggio contro il Real Madrid all’esordio nel Mondiale per club l’avventura di Simone Inzaghi alla guida dell’Al-Hilal. A Miami finisce 1-1, con la squadra spagnola che ha fallito un rigore al 92′ con Valverde.

La formazione dell’ex tecnico dell’Inter sembra all’altezza del blasonato Real e si rende pericolosa diverse volte nei primi 45′ di gioco, anche se è la squadra di Xabi Alonso (anche lui all’esordio) a passare in vantaggio al 34′ grazie alla rete di Gonzalo. La reazione dell’Al-Hilal non si fa attendere ed il pari arriva al 41′ grazie ad un penalty trasformato da Ruben Neves. Nella ripresa, Real subito pericoloso ma è la traversa a negare il vantaggio, poi i cambi da una parte e dall’altra non rompono l’equilibrio fino al 92′ quando un rigore potrebbe regalare la vittoria al Real Madrid ma Valverde si fa ipnotizzare dal portiere Bono che respinge il tiro dello spagnolo e finisce 1-1.

