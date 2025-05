PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Buona la prima per Lorenzo Musetti nel singolare maschile del Roland Garros, secondo torneo stagionale del Grande Slam di tennis, in scena sui campi in terra rossa di Parigi. Il tennista toscano, fresco numero 7 del mondo (best ranking), ha sconfitto al debutto il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 7-5 6-2 6-0, in due ore e 7 minuti di gioco.

“Non è stato un primo set facile. Ho faticato all’inizio, a causa del vento, e non riuscivo a sentire la palla. La chiave della partita è stato il servizio”. Queste le parole di Lorenzo Musetti dopo la vittoria con Yannick Hanfmann al primo turno del Roland Garros. “Ho sentito un po’ di pressione qui sul Centrale, ma è anche un grande onore per me. Gli ultimi mesi sono stati incredibili, ho fatto quel passo in più che mi serviva per scalare la classifica e giocare meglio”, aggiunge Musetti. Su Nadal, che oggi viene celebrato a Parigi: “È stato il Re della terra e spero si goda il tributo. Per me è stato una vera ispirazione. Ha vinto 14 volte qui a Parigi e la sua mentalità e la sua etica del lavoro lo rendono uno dei più grandi atleti del nostro sport”.

AVANZANO PAOLINI E GIGANTE, KO STEFANINI E NARDI

Buone notizie anche da Matteo Gigante. Il romano, dopo le qualificazioni, ha superato anche il primo tuirno del tabellone principale. Piegato in tre set il libanese Benjamin Hassan, col punteggio di 6-4 6-2 6-0. Passando al tabellone femminile, invece, da segnalare l’esordio vincente di Jasmine Paolini. La numeo 4 del mondo ha sconfitto la cinese Yue Yuan col punteggio di 6-1 4-6 6-3.

Lucrezia Stefanini invece esce al primo turno del singolare femminile. La toscana, che aveva superato in modo brillante le qualificazioni, ha ceduto in due set di fronte alla svizzera Jil Teichmann: 6-4 6-4 il punteggio in favore dell’elvetica. Anche Luca Nardi esce al primo turno del singolare maschile del Roland Garros 2025. Il tennista marchigiano cede in tre set di fronte all’ungherese Fabian Marozsan. 6-2 6-3 7-6 (3), in due ore e 14 minuti di gioco, il punteggio in favore del numero 56 del mondo.

SABALENKA OK ALL’ESORDIO

Tutto facile poi per Aryna Sabalenka nel match d’esordio. La bielorussa, numero uno del mondo e del seeding, ha sconfitto la russa Kamilla Rachimova col punteggio di 6-1 6-0. Buona la prima anche per la cinese Qinwen Zheng, numero 8 del ranking Wta e del tabellone, vincitrice contro la russa Anastasia Pavlyuchenkova con lo score di 6-4 6-3.

L’EMOZIONANTE OMAGGIO A RAFAEL NADAL

Sul “Philippe Chatrier”, il “suo” campo preferito, è andato in scena un emozionante omaggio per il “Re del rosso”, ovvero Rafa Nadal, che sulla terra battuta di Parigi ha vinto in carriera ben 14 titoli del Grande Slam, con un record di 112 vittorie e 4 sconfitte dal 2005 al 2024 nel Roland Garros. A celebrare lo spagnolo, fra gli altri, tutti i componenti dello storico quartetto ribattezzo “big four”: commossi e in prima fila quindi Novak Djokovic, Roger Federer ed Andy Murray. Sugli spalti invece tanti ex tennisti e giocatori ancora in attività: fra questi i connazionali del campione maiorchino Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero. Sul campo centrale della capitale francese scoperta una targa in ricordo delle gesta di Nadal, in lacrime, con stampato sopra il numero 14, ovvero il numero dei “suoi” Roland Garros.

“Ringrazio tutto lo staff del Roland Garros per avermi permesso di essere qui, sul campo più importante della mia carriera. È stato incredibile, nel 2005 ho giocato qui per la prima volta. Sin dal primo momento ho capito cosa avrebbe rappresentato per me questo torneo. Ho avuto rivali incredibili, che hanno portato il mio fisico e la mia mente ai limiti ma anche a migliorare giorno dopo giorno. Il Roland Garros è unico. Ringrazio tutti i miei amici, i miei allenatori, mia moglie, le mie nonne e tutte le persone che mi sono state vicine. Ringrazio Toni (Nadal ndr.), che è stato il miglior allenatore che io abbia mai avuto. Il pubblico mi ha fatto sentire come un francese in più”. Questo il discorso di Nadal tra gli scroscianti applausi del pubblico dello “Chatrier”. Bella la maglia indossata da Alcaraz e dal suo team, tinta tutta di rosso con scritto “Merci Rafa”. Presenti sugli spalti anche Jo-Wilfried Tsonga (ex numero 5 Atp) e Lucas Pouille (ex numero 10 del mondo), oltre ai familiari dello spagnolo.

IL PROGRAMMA DI DOMANI, ESORDIO PER SINNER

Domani Jannik Sinner farà il suo esordio al Roland Garros. Il numero 1 del mondo scenderà in campo sul Philippe-Chatrier contro Arthur Rinderknech non prima delle 20.15. Giulio Zeppieri contro Carlos Alcaraz secondo match dalle 11.00 sul Suzanne-Lenglen. Luciano Darderi apre il programma (11.00) sul Campo 13 contro Sebastian Korda. Cocciaretto-Townsend non prima delle 17.00 sul Campo 7, Bronzetti-Alexandrova quarto match dalle 11.00 sul Campo 9.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).