Esce “Un film a colori (Jet Set)”, una traccia inedita di Rino Gaetano

MILANO (ITALPRESS) – Domani, mercoledì 29 ottobre, esce la traccia inedita “Un film a colori (Jet Set)” di Rino Gaetano, disponibile su tutte le piattaforme digitali nel giorno in cui l’artista avrebbe compiuto 75 anni. Il brano anticipa la riedizione di “E io ci sto”, in uscita il 21 novembre per Sony Music Italy in vinile e CD, a 45 anni dalla pubblicazione dell’album originale.

“Un film a colori (Jet Set)” racconta un amore intimo che fa dimenticare la durezza del mondo per una sera, un momento di felicità simile a quello di un film, che troppo velocemente si scontra con la realtà. Qui il cantautore propone un testo alternativo sulle note del suo brano “Jet Set”, passando della satira pungente che tutti conosciamo a un lato più personale e romantico.

Pubblicato nel 1980, l’album “E io ci sto” è il ritratto dell’Italia di un artista libero e visionario, capace di trasformare la realtà in racconto, mescolando sogno e disincanto. “E io ci sto” è una satira del mondo dello spettacolo, una critica al conformismo, una disanima delle dinamiche di potere ancora molto attuale. Prodotto e arrangiato dal rinomato contrabbassista Giovanni Tommaso, l’album dimostrava ancora una volta una libertà intellettuale senza pari, che ha sempre contraddistinto la produzione di Rino Gaetano. Fu l’ultimo album di inediti prima della tragica scomparsa a soli 30 anni nel 1981.

Un assaggio della bonus track inedita è presente nel film “Rino Gaetano sempre più blu” di Giorgio Verdelli, prodotto da Sudovest Produzioni e Indigo Film, in collaborazione con Rai Documentari, e distribuito da Medusa Film, presentato in anteprima alla 20ª Festa del Cinema di Roma e che sarà nelle sale cinematografiche il 24, 25 e 26 novembre. Il film è un ritratto corale e intimo del cantautore, un viaggio tra memorie, interviste e voci che raccontano l’uomo dietro il mito, celebrandone l’eredità musicale e culturale. CD e vinile saranno composti dalla tracklist originale rimasterizzata a 192kHz/24bit, accompagnata dai testi dei brani, e impreziositi dall’inedito “Un film a colori (Jet set)”. Il vinile, di colore rosso, è accompagnato da un manoscritto inedito di Rino Gaetano che delinea un videoclip mai realizzato.

-Foto ufficio stampa parole e dintorni-

(ITALPRESS).