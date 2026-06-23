Lo scontro Trump-Meloni tiene banco su radio e tv negli ultimi 7 giorni

ROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi 7 giorni gli attacchi di Donald Trump a Giorgia Meloni hanno tenuto banco sulle radio e tv italiane: il presidente USA, che ha dato il via allo scontro dichiarando nel corso di una telefonata a La7 che il nostro presidente del Consiglio lo avrebbe “implorato” di scattare una foto insieme e di avere accettato solo perché Meloni gli avrebbe “fatto pena”, ha ottenuto infatti 1.806 citazioni, a fronte delle 1.748 di Meloni. Il dato emerge dal monitoraggio sulle principali emittenti televisive e radiofoniche italiane svolto da Mediamonitor.it su tecnologia brevettata da Cedat 85, azienda attiva da oltre 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha raccolto le citazioni relative ai personaggi più nominati dalle principali radio e tv, nel periodo compreso fra lunedì 15 e domenica 21 giugno.

Al terzo posto Mediamonitor.it colloca Emmanuel Macron (1.288), che ha presieduto i lavori del G7 svoltosi a Évian dal 15 al 17 giugno; il presidente francese precede Roberto Vannacci (1.190 menzioni), citato sia per il boom nei sondaggi del suo partito, Futuro Nazionale, sia per le sue dichiarazioni sul femminicidio che hanno scatenato aspre polemiche. Leone XIV, protagonista di una visita pastorale a Pavia e Sant’Angelo Lodigiano, è al quinto posto (908), seguito dal cardinale Camillo Ruini (567), scomparso il 16 giugno a 95 anni.

Il caso Garlasco continua a catturare l’interesse dei media, come testimoniano le menzioni di Andrea Sempio (515), citato soprattutto per il tentato suicidio della madre, e Chiara Poggi (378), rispettivamente in settima e ottava posizione. In coda alla classifica troviamo Cristiano Ronaldo (319), sotto i riflettori per le prestazioni opache fin qui offerte ai Mondiali di calcio, e infine Mario Calabresi (297): un brano tratto dal suo libro “Alzarsi all’alba” è stato scelto come traccia della prima prova scritta dell’esame di maturità.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).