Gabry Ponte e Jovanotti insieme per il nuovo singolo “DNA”

MILANO (ITALPRESS) – Esce il 26 giugno “DNA”, il nuovo singolo nato dalla collaborazione tra Gabry Ponte e Jovanotti. Il brano unisce i beat potenti e l’energia contagiosa di Gabry Ponte con la scrittura iconica di Jovanotti. Gabry Ponte tornerà allo Stadio San Siro di Milano con “San Siro Dance 2026” powered by RTL 102.5, in programma sabato 27 giugno.
-Foto ufficio stampa Words of you-
(ITALPRESS).
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